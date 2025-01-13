Премьер-министр Гренландии заявил о переговорах с союзниками по вопросам обороны

Гренландии пока нечего сказать по поводу своей обороны, она сейчас ведет переговоры в данной сфере со своими союзниками. Об этом заявил Муте Егеде, премьер-министр острова. Его слова привело РИА Новости.

Журналисты задали премьеру вопрос, не собираются ли США усилить свое военное присутствие на острове. Тот сообщил, что пока не время разговаривать на данную тему.

«В настоящее время мы ведем переговоры по вопросам обороны с соответствующими партнерами. Пока слишком рано, чтобы говорить на эту тему», — указал он.

Егеде добавил, что в любом случае решение будет приниматься властями и жителями Гренландии. Именно они должны одобрить политику в данном направлении.

Ранее стало известно, что более половины жителей Гренландии поддерживают идею Трампа о вступлении острова в состав США. Социологический опрос показал, что такую мысль разделяет 57% местного населения. Такие цифры получились у американской неправительственной организации.