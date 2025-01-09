Премьер-министр Израиля Нетаньяху отказался принимать участие в инаугурации Трампа
The Times of Israel: Нетаньяху отказался от поездки в США на инаугурацию Трампа
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Биньямин Нетаньяху, израильский премьер-министр, отменил уже запланированную поездку в США на инаугурацию Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.
Нетаньяху планировал поездку в Соединенные Штаты, чтобы присутствовать на официальной церемонии вступления в должность Трампа. Еще неделю назад он говорил о том, что поездка состоится, даже несмотря на перенесенную в конце прошлого года операцию. И вот теперь журналистам стало известно от одного из помощников премьера, что визит в США отменен. Источник сведений не привел никакой причины для отмены данной поездки.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху созванивались с Трампом, чтобы обсудить напряженную обстановку на Ближнем Востоке. Ситуация особенно обострилась после событий в Сирии, где к власти пришла вооруженная оппозиция. Ей удалось заставить покинуть страну Башара Асада, длительное время бывшего бессменным главой государства.