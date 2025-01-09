Премьер-министр Израиля Нетаньяху отказался принимать участие в инаугурации Трампа

Нетаньяху планировал поездку в Соединенные Штаты, чтобы присутствовать на официальной церемонии вступления в должность Трампа. Еще неделю назад он говорил о том, что поездка состоится, даже несмотря на перенесенную в конце прошлого года операцию. И вот теперь журналистам стало известно от одного из помощников премьера, что визит в США отменен. Источник сведений не привел никакой причины для отмены данной поездки.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху созванивались с Трампом, чтобы обсудить напряженную обстановку на Ближнем Востоке. Ситуация особенно обострилась после событий в Сирии, где к власти пришла вооруженная оппозиция. Ей удалось заставить покинуть страну Башара Асада, длительное время бывшего бессменным главой государства.