Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили нарастающую напряженность в секторе Газа и региональные события в Сирии, сообщил ТАСС со ссылкой на советника офиса израильского премьера Дмитрия Гендельмана.

7 октября 2023 года вооруженные сторонники ХАМАС проникли на израильскую территорию, взяли в заложники мирных жителей, а также выпустили по стране ракеты. В ответ на это Израиль начал масштабную военную операцию в секторе Газа с целью уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Боевые действия в этом регионе продолжаются и сейчас.

Параллельно с этим обостряется и конфликт в Сирии. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, в результате чего президент Башар Асад покинул страну.

На пост главы сирийского кабинета министров переходного периода был назначен Мухаммед аль-Башир, который будет исполнять свои обязанности до 1 марта 2025 года.

Что касается позиции Израиля, то 8 декабря израильская армия заняла стратегические позиции в буферной зоне на Голанских высотах. Нетаньяху отметил, что это временная мера для пресечения возможных угроз безопасности, добавив, что войска останутся в регионе до получения необходимых гарантий на границе.

Ранее правительство Палестины сообщило, что в секторе Газа с октября 2023 года погибли минимум 194 журналиста.