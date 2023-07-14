Премьер Венгрии Орбан: весь мир не понимает, почему США не хотят прекратить конфликт на Украине
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Конфликт на Украине закончится, когда это захотят США, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Весь мир не понимает, почему они не желают этого, и ждет ответа», – сказал политик в эфире национальной радиостанции.
Орбан, неоднократно высказывавшийся против поставок вооружения на Украину и за отмену антироссийских санкций, отметил, что Венгрия никоим образом не заинтересована в продолжении конфликта.