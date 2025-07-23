Пресс-секретарь Белого Дома Левитт посоветовала семейке Байденов заткнуться

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила телеканалу Fox News, что Хантер Байден, сын бывшего президента США, и его семья утратили контакт с большинством американцев.

В минувший понедельник, 21 июля, на YouTube-канале Channel 5 вышло объемное интервью с сыном бывшего главы Белого дома Хантером Байденом. В ходе беседы он, в частности, выразил свое крайнее возмущение по поводу соотечественников, которые выступают против нелегальной миграции.

Комментирую это, Левитт не сдерживала эмоции, посоветовав Байденам "сесть и заткнуться".

«Им следует отправиться домой, сесть и заткнуться, потому что они совершенно оторваны от реалий, в которых живет подавляющее большинство наших граждан», — прокомментировала это интервью Левитт.

Официальный представитель администрации президента США заявила, что, по ее мнению, Хантеру и всем членам его семьи, замешанным в преступной деятельности, следует честно взглянуть на себя и понять, как они подвели свою страну.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп опубликовал в соцсети видео, где Барака Обаму «арестовывают» агенты ФБР. Ролик создан искусственным интеллектом и уже вызвал бурную реакцию в Сети.