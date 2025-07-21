Трамп опубликовал фейковый «арест» Обамы: видео создано искусственным интеллектом

Дональд Трамп опубликовал в соцсети видео, где Барака Обаму «арестовывают» агенты ФБР. Ролик создан искусственным интеллектом и уже вызвал бурную реакцию в Сети. Об этом сообщает РИА Новости.

На фоне громких заявлений директора национальной разведки США Тулси Габбард о готовящихся обвинениях в адрес администрации Обамы президент США Дональд Трамп распространил в Truth Social провокационный ролик, в котором бывший глава государства Барак Обама оказывается в наручниках. Видео начинается с монтажа выступлений политиков, включая Обаму и Джо Байдена, повторяющих фразу о верховенстве закона. Затем действие переносится в Овальный кабинет, где агенты ФБР задерживают Обаму под одобрительный взгляд Трампа.

Габбард заявила, что у властей США есть доказательства сговора команды Обамы с целью дискредитации Трампа на выборах 2016 года. По ее словам, вскоре будут обнародованы новые данные о том, как раздувалась тема «российского вмешательства», которое так и не подтвердилось.

Ранее сообщалось о том, что Трамп потребовал вернуть «краснокожих» в американский футбол.