Президент Чехии Павел призвал Европу готовиться к скорому президентству Трампа

Если 45-й президент США Дональд Трамп станет 47-м главой Белого дома, то он неминуемо подпишет соглашение с Россией, которое может гарантированно не устроить Европу и остальные страны Запада, уверен президент Чехии Петр Павел.

Политик подчеркнул, что соглашение Трампа с Путиным скажется негативно на помощи США и Евросоюза Украине, и к этому стоит как следует приготовиться.

«Мы должны быть готовы к тому, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, вступит в переговоры с президентом России Владимиром Путиным и заключит с ним некое соглашение», – заявил Павел в интервью Чешскому радио.

По словам Павела, являясь бизнесменом, а не политиком, Трамп смотрит на многие вещи смотрит по-другому. А это, в свою очередь, может иметь определенные последствия, подытожил президент Чехии.

Напомним, Дональд Трамп на минувшей неделе победил на праймериз Республиканской партии в в штате Нью-Гэмпшир и, фактически, стал единоличным кандидатом от указанной политсилы на президентских выборах, что пройдут в США осенью 2024 года.