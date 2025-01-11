Президент Чехии раскритиковал Трампа за призыв увеличить оборонные расходы

Расходы стран НАТО на оборону должны определяться не от безликих процентов ВВП, а исходя из имеющихся потребностей их армий. Такое мнение в интервью «Радиожурналу» озвучил президент Чехии Петр Павел.

Так он прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о необходимости увеличить расходы на оборону государств-членов альянса до 5%.

Павел подчеркнул, что расходы НАТО на оборону не должны регламентироваться пожеланиями политиков, они должны исходить из актуальных потребностей, которые, в свою очередь, рассчитываются на основе оценки угрозы безопасности для стран североатлантического альянса.

На основе информации о существующих угрозах, собранной военными и гражданскими разведслужбами всех стран НАТО, должны быть приняты адекватные меры защиты, после чего должна быт рассчитана их стоимость. И только после этого расходы должны быть распределены между членами НАТО, заключил Павел.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме оценили решение Чехии отправить 60 граждан в ряды ВСУ.