Президент Чехии Петр Павел разрешил гражданам своей страны вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в военных действиях. Данное решение в своем телеграм-канале прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что таким образом чешский лидер фактически «подписал смертный приговор» своим согражданам.

Слуцкий подчеркнул, что решение президента Чехии продиктовано глобалистскими амбициями США и краткосрочными интересами неонацистского режима в Киеве.

Кроме того, напомнил он, глава киевского режима Владимир Зеленский пытается привлечь в ВСУ как можно больше иностранных наемников.

Даже если 60 чехов вступят в ряды украинской армии, это не поможет изменить ситуацию в зоне конфликта, отметил Слуцкий.

Он также добавил, что прямое участие граждан третьих стран в конфликте с одобрения их президентов создает плохой прецедент.

Ранее сообщалось о том, что сербский президент заявил об отсутствии интереса у Путина к прекращению СВО.