Президент Финляндии Стубб: украинский конфликт можно решить одним телефонным звонком

Глава Китая Си Цзиньпин может прекратить конфликт на Украине, сделав всего один звонок по телефону. Так считает Александр Стубб, финский национальный лидер. Его точку зрения привело агентство Bloomberg.

По его мнению, на данный момент РФ очень сильно зависит от Китая. По этой причине Владимир Путин обязательно бы прислушался к словам китайского правительства, если бы то предложило прекратить военные действия и начать переговоры.

«Один телефонный звонок председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», - указал Стубб.

В то же время, по его мнению, Европе необходимо оказать Украине всю посильную помощь. Ее надо поддержать на пути в Евросоюз и НАТО. Чем больше Киеву помогут, тем ближе окончание боевых действий.

Ранее политики в Финляндии призвали ограничить доступ РФ к Калининградской области. В Госдуме такие предложения назвали откровенной провокацией, которая инициирована со стороны НАТО.