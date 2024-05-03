В Госдуме назвали провокацией идею о запрете доступа России к Калининграду

Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий считает, что идея отрезать Калининградскую область от России абсурдна и провокационна. Об этом пишет RT .

Идея о том, чтобы ограничить Россию от Калининградской области, прозвучала из Финляндии. Там уверены, что это было бы справедливо из-за ситуации с полетами.

В Госдуме же отметили, что такие идеи исходят не от финнов, а надиктованы НАТО. Страны лишь хотят считаться с этой русофобской риторикой.

«Это очередная провокация юных членов НАТО, которые хотят показать себя ярыми русофобами в той линейке сумасшедших, которая там присутствует. К ним относятся Латвия, Литва, Эстония, Польша. Но теперь вот и Финляндия решила сесть на эту скамейку и начать вещать различные провокационные мысли, забывая о том, что Калининградская область — это субъект Российской Федерации», — подчеркнул собеседник RT.

Водолацкий напомнил, что Европейский союз первым ввел ограничения на полеты для российских компаний, усложнив ситуацию и себе, и другим. По словам парламентария, Финляндия плохо знает историю своей страны, именно по этой причине им легко навязать новые представления о территориях. Этим и пользуется Запад.

Ранее сообщалось, что в Калининграде ответили Хельсинки на предложение об ограничении доступа к области для РФ.