Президент Финляндии вспомнил, как Путин однажды полчаса рассказывал ему о стихотворении Лермонтова

Президент России Владимир Путин очень любит свою страну и русскую культуру. Практически до самозабвения. Об этом в беседе с New York Times признался его финский коллега Саули Ниинистё.

По его словам, во время одной из минувших встреч с российским лидером, ему пришлось полчаса кряду слушать рассказ Путина о посвященном смерти Александра Пушкина стихотворении Михаила Лермонтова «Смерть поэта». Беседа политиков проходила до 2022 года и начала СВО, уточнил Ниинистё.

«Я хотел проверить знания Путина о российской культуре и спросил его о стихотворении Лермонтова. Он знал об этом все. Для него это и есть Россия, Россия в целом», - пояснил Ниинистё.

Президент Финляндии отметил, что ему импонировало поведение российского коллеги. Ниинистё также добавил, что на встречах с ним Путин «был одержим российской культурой» в хорошем смысле этого слова, всегда проявлял напористость, показывал свою эрудицию и при этом был максимально сконцентрирован.

Ранее президент Финляндии Сайли Ниинистё призвал Запад постараться выстроить хоть какие-то хорошие отношения с Россией, иначе буде война.