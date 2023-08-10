Президент Нигера согласился общаться с протестующими

Председательствующий в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ECOWAS) президент Нигерии Бола Тинубу выразил готовность к налаживанию диалога и ведению переговоров с ключевыми лидерами мятежников, с целью достижения мирного разрешения долгосрочного конфликта в стране.

Об этом пишет ТАСС. С учетом продолжающихся напряженности с военным мятежом, президент подчеркнул необходимость поиска путей к мирному урегулированию ситуации.

Шаг к началу переговоров с лидерами мятежников отражает стремление к нахождению конструктивных решений, способствующих установлению стабильности и безопасности в стране.

Пока никакого ответа от мятежных сил на данное заявление не поступало.