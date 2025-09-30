В эфире Radio Zet президент Польши Кароль Навроцкий сделал сенсационное заявление о своих регулярных диалогах с духом первого маршала Польши Юзефа Пилсудского.

В ходе интервью ведущий задал Навроцкому вопрос о его пребывании в Бельведерском дворце в Варшаве, исторической резиденции Пилсудского, и поинтересовался, чувствует ли он присутствие призрака знаменитого маршала.

«Мы разговариваем друг с другом практически каждый день. Говорили много раз, обсуждали польско-советскую войну 1920 года и текущую международную обстановку после начала войны на Украине. Часто говорим о парламенте», — заявил Навроцкий.

Маршал Пилсудский, стоявший во главе Польши после восстановления ее независимости в 1918 году, был известен своими антироссийскими и антисоветскими убеждениями. Он являлся автором политической доктрины прометеизма, направленной на ослабление Российской империи, а впоследствии и СССР, путем поддержки националистических движений внутри этих государств.

Ранее сообщалось, что польского президента заподозрили в употреблении стимулятора на сессии ООН.