Президента Польши уличили в употреблении стимулятора в ООН

Политический скандал разразился вокруг президента Польши Кароля Навроцкого после инцидента на сессии Генассамблеи ООН. Видео, где политик будто бы употребляет некое вещество, вызвало шквал критики и обвинений в его адрес. Об этом сообщает РИА Новости.

Видеозапись с президентом Польши Каролем Навроцким на сессии ООН в Нью-Йорке спровоцировала политический скандал. На кадрах глава государства, сидя в зале во время важного международного форума, будто бы украдкой достает из коробочки некий предмет и отправляет его в рот. Ролик мгновенно разошелся по социальным сетям.

Политические оппоненты Навроцкого немедленно отреагировали. Депутат Роман Гертых из правящей «Гражданской коалиции» заявил, что поведение президента не похоже на употребление никотинового пауча. По его мнению, человек способен обойтись без табака несколько часов, тогда как Навроцкий, судя по всему, не может продержаться без стимулятора и часа. Гертых заключил, что при таких обстоятельствах президент не способен качественно выполнять свои публичные функции.

Представитель коалиции «Левые» Томаш Треля также подверг главу государства резкой критике, назвав его поведение полной компрометацией на международной арене. Это не первый подобный инцидент с Навроцким. Во время предвыборных теледебатов весной текущего года он уже попадал в аналогичную ситуацию, тогда ему пришлось объясняться публично. Политик утверждал, что использовал никотиновый пауч, и даже предоставил отрицательные результаты теста на наркотики.

