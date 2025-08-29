Президент США Дональд Трамп, по мнению португальского лидера Марселу Ребелу де Соуза, действует как «агент СССР или России». Об этом передает португальский телеканал RTP.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выступил с публичным обвинением в адрес Дональда Трампа, утверждая, что тот действует в интересах России.

По мнению португальского лидера, в ситуации с украинским конфликтом американский президент «ведет себя как советский или русский агент», несмотря на значительное влияние и глобальный статус своей страны.

«Он ведет себя как советский или российский агент», — заявил Марселу Ребелу де Соуза.

