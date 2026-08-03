МВД России призвало ограничить публикацию личных данных в соцсетях из-за рисков вербовки

МВД России выпустило памятку для пользователей соцсетей и призвало граждан убрать из открытого доступа личные данные. Методичкой ведомства, в которой объясняется, какую информацию нельзя публиковать, ознакомилось РИА Новости .

В полиции предупреждают: подробности частной жизни в интернете — находка для вербовщиков и мошенников. По крупицам собирая адреса, места учебы, работы и состав семьи, преступники выстраивают психологический портрет жертвы.

Ведомство рекомендует сделать закрытыми или вовсе удалить из профилей упоминания о близких и родственниках. Не стоит афишировать и собственные убеждения в открытых чатах. Любой вопрос личного характера от незнакомца — повод насторожиться и промолчать.

Особое внимание полиция просит уделить безопасности аккаунтов. Следует проверять подлинность профиля любого нового контакта: когда он создан и кто его владелец. Сообщения от подозрительных собеседников нужно игнорировать, а их страницы — отправлять в черный список. О странной активности лучше сразу сообщать модераторам соцсети.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты раскрыли мотивы организаторов взрыва в ресторане Balzi Rossi.