Президент Сербии заявил, что Россию невозможно победить

Сербский глава рассказал журналистам РИА Новости, что думает о России и актуальных политических событиях. Он признался, что считает РФ непобедимой и сильной страной, что наглядно показывает ситуация на Украине.

«<...> ясно, что Россию нельзя победить. Мне кажется, это понятно уже всем. Говорю о фактах, а не о пристрастиях, болении за одну или другую сторону», — высказался Вучич.

По словам лидера Сербии, страны не могут найти решения и договориться, в связи с чем конфликт будет длиться долго. А как поступить в этом случае пока «не знают американцы и даже Владимир Путин».

Напомним, Сербия не поддержала санкции против России, когда их ввели многие страны Европы, США и Канада. Вучич считает, что такое решение укрепляет статус независимости Сербии и ее самостоятельную позицию без указов Евросоюза.