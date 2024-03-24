Президент Таджикистана Рахмон спустя двое суток принес соболезнования россиянам за теракт в «Крокусе»

Террористы, желающие смерти мирным людям, не имеют ни флага, ни родины, ни национальности, ни религии, заявил в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным его таджикский коллега Эмомали Рахмон. Подробности разговора двух лидеров приводит пресс-служба главы Таджикистана.

Рахмон выразил соболезнования и поддержки семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападения преступников в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон решительно осудил жестокий кровавый террористический акт в комплексе „Крокус Сити Холл“ и подчеркнул, что террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии», — приводится в сообщении.

Путин и Рахмон в ходе разговора подтвердили нацеленность на дальнейшее сотрудничество РФ и Таджикистана в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом.

Стоит отметить, что Рахмон принес соболезнования в связи в произошедшим в Красногорске терактом одним из последних. За минувшие два дня с момента трагедии прризошедшее осудили десятки стран и их лидеров по всему миру.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, 154 пострадали. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с допросом одного из подозреваемых в организации теракта. На кадрах мужчина, плохо разговаривающий на русском языке, рассказал, что за убийства ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.

Посольства Болгарии, США, Швеции, Венгрии, Германии в Москве, и дипмиссии еще ряда европейских государств приспустили флаги в день траура, 24 марта, объявленного накануне президентом России Владимиром Путиным.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о произошедшем вечером 22 марта теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По его словам, месть за каждого убиенного в «Крокусе» отныне — главная цель России.