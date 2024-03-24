Медведев: месть за каждого убиенного в «Крокусе» отныне — главная цель России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о произошедшем вечером 22 марта теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Политик предупредил, что отныне для России не существует красных линий и месть за каждого погибшего в ходе террористической атаки теперь главная задача российского государства.

«Мы отомстим за каждого, все причастные к теракту в "Крокусе", вне зависимости от страны и статуса – отныне наша легальная и главная цель», — написал Медведев в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее посольства Болгарии, США, Швеции, Венгрии, Германии в Москве, и дипмиссии еще ряда европейских государств приспустили флаги в день траура, 24 марта, объявленного накануне президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, 154 пострадали. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с допросом одного из подозреваемых в организации теракта. На кадрах мужчина, плохо разговаривающий на русском языке, рассказал, что за убийства ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.