Президент Турции Эрдоган впервые с начала СВО посетит Киев

В сообщении говорится, что глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время совершит визит в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

В рамках визита планируется обсуждение не только договора о свободной торговле, но и мер по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, пишет Türkiye.

Помимо этого, в статье упоминается высказывание посла Украины в Анкаре Наримана Джеляля. Он отметил, что одним из ключевых вопросов будет обсуждение и подписание соглашения о свободной торговле, которое может способствовать развитию двусторонних экономических отношений и ускорить процесс восстановления страны.

В последний раз президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посещал Киев в феврале 2022 года, за 21 день до начала боевых действий. В августе того же года он посетил город Львов.