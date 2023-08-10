Президента Абхазии госпитализировали в Москве

Во время рабочей поездки в Москву президент Абхазии Аслан Бжания почувствовал себя плохо и вынужден был обратиться в медучреждение, сообщили в пресс-службы главы государства.

В настоящее время абхазский лидер проходит обследование в одной из московских клиник.

По предварительным данным, у него обострение мочекаменной болезни, жизни 60-летнего политика ничто не угрожает.

Бжания возглавляет кавказскую республику более трех лет, одержав победу на президентских выборах в марте 2020 года.