Президента Франции Макрона не позвали на саммит БРИКС

Министр иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор сообщила, что президента Франции Эммануэля Макрона не пригласили на саммит БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

«В этом отношении никакого приглашения выдано не было», – сообщила журналистам Пандор.

В июне французское издание Opinion со ссылкой на источники сообщило о том, что Макрон обратился к главе ЮАР Сирилу Рамафосу с просьбой стать участником предстоящего саммита. Отмечалось, что такая просьба удивила африканского лидера, но точного ответа Макрон так и не получил.

Пресс-секретарь президента ЮАР ранее в интервью РИА Новости сообщил, что ему неизвестно о контактах Рамафоса и Макрона по вопросу возможного участия французского лидера в саммите БРИКС. Глава МИД Франции Катрин Колонна накануне назвала участие Макрона в предстоящем мероприятии «хорошей идеей».

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя информацию о возможном присутствии Макрона на встрече стран БРИКС заявил, что руководители государств, которые враждебно настроены против России, неуместны на саммите.

7 августа МИД ЮАР сообщил, что Рамафоса пригласил на предстоящее в Йоханнесбурге мероприятие лидеров 67 стран и 20 представителей организации. 34 государства, отметили в ведомстве, подтвердили свое участие.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что не примет очное участие в саммите БРИКС, так как его присутствие необходимо в России. Вместо Путина на встречу поедет министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин выступит перед участниками саммита по видеоконференции.