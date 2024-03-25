Президентом Сенегала стал кандидат от оппозиции, обещающий покончить с колониальным влиянием Франции

Голосование прошло в воскресенье, объявление официальных итогов ожидается не ранее середины недели, однако главный соперник Файе кандидат от коалиции нынешнего президента Маки Саля, премьер-министр страны Амаду Ба уже поздравил его с победой.

Примечательно, что это произошло в день рождения Файе, сегодня ему исполнилось 44 года.

Бассиру Диомайе Файе, бывший налоговый инспектор, призывал к обновлению политического класса страны и обещал избавиться от колониального влияния Франции. В частности, он считает необходимым отказаться от франка КФА и ввести национальную валюту.

В апреле прошлого года Файе и еще один лидер оппозиции Усман Сонко были заключены в тюрьму. В стране начались протесты, и правительство внесло законопроект об амнистии политиков, чтобы снять напряженность.