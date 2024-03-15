При ночном обстреле Петровского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины погибли трое детей. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр города Алексей Кулемзин.

По его информации, прямое попадание пришлось на частное домовладение, где находились люди. Дом располагается на улице Ольховская. В результате прилета в нем произошел пожар.

Погибшими оказались девочки 2007-го и 2021-го года рождения, а также мальчик 2014-го года рождения.

Как ранее сообщали в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) ДНР, ВСУ с начала суток нанесли удары по Ясиновского району республики, а также по Петровскому району Донецка. Всего украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра (155 миллиметров).

Обстрелы ДНР и ЛНР со стороны ВСУ продолжаются с 2014-го года. Одна из главный целей специальной военной операции РФ на Украине — защита мирного населения этих республик. Также целями СВО являются демилитаризация и денацификация соседнего государства. ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области, с сентября 2022 года являются территориями РФ.

ВСУ регулярно обстреливают мирные кварталы новых регионов России, используя беспилотники, а также вооружение, поставленное Западом. МИД РФ направлял странам, поставляющим Киеву свое оружие, ноту протеста, однако никакой реакции не было.

Ранее мы сообщали, что 14 марта ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Сообщалось как минимум о трех пострадавших.