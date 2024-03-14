ВСУ обстреляли центр Белгорода

Украинская армия нанесла удар по центру Белгорода, сообщили СМИ. По информации Baza, взрывы произошли в районе улиц Разумная и Беловская. Местные жители выкладывают фотографии, на которых заметен мощный столб дыма.

Как пишет канала «Осторожно, новости», в результате обстрела поврежден фасад магазина «Дверная империя» и несколько автомобилей. На данный момент территория оцеплена сотрудниками специальных служб.

Уточняется, что как минимум три человека пострадали. По наблюдениям корреспондента издания, машины скорой медицинской помощи следуют и в другие районы Белгорода.

Baza пишет, что на Донецкой улице города взорвался снаряд рядом с автомобилем. Отмечается, что в результате взрыва машину откинуло в овраг. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

14 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Щетиновка Белгородского района. Пострадавших нет. Кроме того, по информации главы региона, украинские военные атаковали село Покровка с помощью беспилотника. Были повреждены частные дома.

ВСУ с начала недели усилили атаку на приграничные территории РФ. Министерство обороны сообщало о сбитых в небе над разными регионами беспилотниках. Так, в ночь на 13 марта системы ПВО ликвидировали 58 вражеским БПЛА.

Ранее мы сообщали, что депутат Госдумы РФ Алексей Чепа назвал обострившуюся агрессию со стороны Украины ожидаемой из-за предстоящих выборов президента России.