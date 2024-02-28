Приднестровье попросит помощи у России из-за экономической блокады Кишинева

Приднестровье обратится за помощью к России с просьбой защитить республику в условиях экономической блокады со стороны Молдавии. Об этом говорится в проекте резолюции, которую принял съезд приднестровских депутатов различных уровней.

Обращение в адрес Совфеда и Государственной думы РФ значится в документе приднестровских депутатов под первым пунктом. В нем указано, что на территории Приднестровья проживает более 220 тысяч российских граждан. Съезд также апеллирует к «уникальному опыту российского миротворчества на Днестре».

Депутаты приняли обращения к Генсеку ООН, ОБСЕ и другим международным организациям с призывом пресечь нарушения прав человека со стороны Кишинева и не допустить эскалацию в регионе.

Ранее сообщалось, что съезд приднестровских депутатов может обратиться к руководству России с просьбой о принятии непризнанной республики в свой состав.