Валя Иванова похвасталась дорогим подарком от Тимати

Teleprogramma.org: Тимати подарил Ивановой на 33-летие Mercedes-Benz G 63 AMG

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

43-летний рэпер Тимур Юнусов, он же Тимати, сделал своей возлюбленной, 33-летней модели Вале Ивановой роскошный подарок на день рождения, сообщает Teleprogramma.org.

Фото: [соцсети]

Музыкант преподнес Валентине Mercedes-Benz G 63 AMG цвета спелой вишни. Модель поделилась кадрами в социальных сетях. На фотографиях виднен новенький автомобиль, капот которого украшал букет гортензий в тон кузову.

Стоит напомнить, что это не первый щедрый жест со стороны Тимати. В прошлом году он уже удивил Валю грандиозным подарком — гиперкаром Koenigsegg Regera с синим кожаным салоном. Стоимость того автомобиля оценивалась в ₽250-350 млн.

Отношения между Юнусовым и Ивановой начались в 2022 году, а в августе 2025-го у пары родилась дочь. Также у Тимати есть другие дети: старшая дочь — от модели Алены Шишковой и сын — от Анастасии Решетовой.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что готовит иск о защите чести и достоинства к рэперу Тимати.

Актуально

Читайте также

«Ухудшение состояния»: дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери

«Ухудшение состояния»: дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери

«Не могу с этим бороться»: Самойлова призналась, что постоянно испытывает голод

«Не могу с этим бороться»: Самойлова призналась, что постоянно испытывает голод

Глюкоза вновь удивила фанатов смелым образом в полупрозрачном платье

Глюкоза вновь удивила фанатов смелым образом в полупрозрачном платье

Стало известно о намерении Синди Кроуфорд засудить ребцентр, где умер ее сын

Стало известно о намерении Синди Кроуфорд засудить ребцентр, где умер ее сын

Стало известно, за сколько Лобода готова выступить на частной вечеринке

Стало известно, за сколько Лобода готова выступить на частной вечеринке

В Москве и Подмосковье пройдут Юбилейные Всемирные игры юных соотечественников и ШОС

В Москве и Подмосковье пройдут Юбилейные Всемирные игры юных соотечественников и ШОС

Анна Заворотнюк восхитила поклонников нежным образом в платье

Анна Заворотнюк восхитила поклонников нежным образом в платье

В школьной лиге Городского округа Пушкинский появились киберспортсмены: кто тренирует команды

В школьной лиге Городского округа Пушкинский появились киберспортсмены: кто тренирует команды

Звезда «Закрытой школы» Муцениеце показала редкое селфи с мужем

Звезда «Закрытой школы» Муцениеце показала редкое селфи с мужем

Концерты Инстасамки отменили в Казахстане и Великобритании

Концерты Инстасамки отменили в Казахстане и Великобритании

Юра Борисов может вновь стать номинантом на премию «Оскар»

Юра Борисов может вновь стать номинантом на премию «Оскар»

Папарацци заметили звезду «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс на прогулке с мужем

Папарацци заметили звезду «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс на прогулке с мужем

Добавьте mosregtoday.ru в избранное