Валя Иванова похвасталась дорогим подарком от Тимати

43-летний рэпер Тимур Юнусов, он же Тимати, сделал своей возлюбленной, 33-летней модели Вале Ивановой роскошный подарок на день рождения, сообщает Teleprogramma.org.

Фото: [ соцсети ]

Музыкант преподнес Валентине Mercedes-Benz G 63 AMG цвета спелой вишни. Модель поделилась кадрами в социальных сетях. На фотографиях виднен новенький автомобиль, капот которого украшал букет гортензий в тон кузову.

Стоит напомнить, что это не первый щедрый жест со стороны Тимати. В прошлом году он уже удивил Валю грандиозным подарком — гиперкаром Koenigsegg Regera с синим кожаным салоном. Стоимость того автомобиля оценивалась в ₽250-350 млн.

Отношения между Юнусовым и Ивановой начались в 2022 году, а в августе 2025-го у пары родилась дочь. Также у Тимати есть другие дети: старшая дочь — от модели Алены Шишковой и сын — от Анастасии Решетовой.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что готовит иск о защите чести и достоинства к рэперу Тимати.