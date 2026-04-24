Принц Гарри разозлил Трампа. Чем это обернется для Украины?
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что критика британского принца Гарри в адрес американского лидера Дональда Трампа способна обернуться проблемами для Украины. По мнению эксперта, неуместный выпад может напрямую отразиться на объемах западной поддержки Киева.
«Ты зачем приехал? Мало того, что не помог Зеленскому, так еще и Трампа разозлил своей неуместной критикой. Причем тут недостаточные усилия по Украине? Мне кажется, что это просто глупость, которая еще аукнется Киеву», — возмутился он.
Аналитик подчеркнул: вместо того чтобы содействовать украинской стороне, принц Гарри своей репликой лишь сыграл на руку противникам Киева, продемонстрировав непонимание сути происходящего конфликта.
«Давайте говорить прямо: Зеленский часто устраивает шоу, приглашая всяких шутов, но в этот раз эксперимент не удался. Будет здорово, если Трамп закроет глаза на этого принца и его сказки», — резюмировал Соскин.
