«Призрак Венесуэлы». Глава правительства Гренландии оценил риск нападения США

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выступил с заявлением, в котором оценил потенциальные угрозы со стороны Соединенных Штатов.

Его позицию, озвученную в интервью, распространяет датское информационное агентство Ritzau.

Нильсен категорически отверг возможность военной агрессии США против острова, проведя четкую грань между положением Гренландии и ситуацией в Венесуэле. По его словам, оснований для сравнений и тем более для паники нет.

«У нас демократическое государство, так было много лет. <...> Не складывается такая ситуация, что США могут завоевать Гренландию. Поэтому нам не следует паниковать. Мы изучаем все возможности», — подчеркнул глава правительства.

Таким образом, премьер дал понять, что власти автономии внимательно анализируют геополитический контекст, но рассматривают его через призму давних партнерских отношений и общих демократических ценностей с США.

