Профессор из США предупредил Украину о смертельной ловушке Путина

Продолжать контрнаступление ВСУ бессмысленно, ведь даже, если они прорвут 1-ую линию обороны, украинская армия столкнется с контратакой резервов РФ. Такое заявление сделал профессор политологии Барри Позен в своей статье для Foreign Policy .

Позен предположил, что уверенность в контрнаступлении у Украины и Запада может строиться на предположении, что у России нет резервов, в чем сам эксперт сомневается.

Учитывая, что эти резервы, скорее всего, есть, продолжать наступление нет смысла. Если Украина и пробьет линию обороны, дальше ее будут ждать российские контратаки при худших обстоятельствах. Уставшие силы ВСУ будут ослаблены еще сильнее недостаточным снабжением, и останется без помощи своей артиллерии и БПЛА, на которые они сейчас полностью полагаются.

Профессор считает, что Украине не хватит ни опыта, ни сил на дальнейшее продвижение. Даже если они его продолжат, у ВСУ нет шансов против авиации ВС РФ, считает Позен.

Он заключил: даже если подобный исход будет тщательно проанализирован Киевом, почти нет исторических примеров, способных обосновать всеобщий оптимизм в отношении успеха контрнаступления ВСУ.