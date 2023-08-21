Профессор МГИМО: политическое усиление БРИКС выгодно России

В этом устремления Москвы совпадают с намерениями Пекина. Если раньше Китай настаивал только на экономическом сотрудничестве стран БРИКС, то теперь он заинтересован и в геополитическом противостоянии с «большой семеркой».

При этом, по словам эксперта, расширение БРИКС не будет играть в этом вопросе принципиальной роли, поскольку совокупный ВВП стран организации уже больше, чем у стран G7, а политическое влияние организации неуклонно возрастает.

В настоящее время БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, но уже на ближайшем саммите в Йоханнесбурге может произойти значительное расширение организации. Всего о своем желании присоединиться к БРИКС заявили уже 19 государств.