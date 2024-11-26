Прокуратура утвердила обвинение в отношении телеведущей Лазаревой

Прокуратура Москвы подтвердила утверждение заключения по уголовному делу в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой*, сообщило РИА Новости. Она обвиняется в оправдании терроризма.

Лазарева внесена в реестр террористов и экстремистов, а также признана иностранным агентом на территории России.

Телеведущая обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ, которая характеризуется публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма или его пропагандой, осуществленной с использованием средств массовой информации (СМИ) или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

Отмечается, что уголовное дело будет передано для рассмотрения в 2-й Западный окружной военный суд.

По информации прокуратуры, в августе 2023 года Лазарева в интервью, в котором выразила мнение о допустимости террористических атак на российские города с применением беспилотников.

С 2016 года Лазарева проживает в испанском городе Марбелья. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине телеведущая открыто выразила поддержку Украине и заявила, что публичные личности не могут «противостоять пропаганде из-за репрессий».

22 июля 2022 года Министерство юстиции РФ включило Лазареву в список физических лиц — «иностранных агентов».

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева отреагировала на объявление ее в международный розыск.

*Минюстом РФ признана иностранным агентом; также внесена в перечень экстремистов и террористов.