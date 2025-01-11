Прощальное обращение Байдена к американцам состоится 15 января

В среду, 15 января, в 20:00 (в 04:00 по московскому времени 16 января) состоится прощальное обращение президента США Джо Байдена к нации по итогам президентского срока.

Как сообщили в Белом доме, покидающий пост главы государства Байден будет выступать из Овального кабинета.

В США американские лидеры традиционно выступают перед гражданами и подводят итог своей деятельности на посту президента.

20 января состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Он станет 47-м президентом США.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США.