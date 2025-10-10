«Просто сумасшедшие»: почему европейский политик требует остановить поставки оружия Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко осудил заявления Владимира Зеленского, предположившего, что передача Украине американских ракет Tomahawk может стать основанием для выдвижения Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Политик охарактеризовал эту идею как не имеющую ничего общего с реальностью.

«Они просто сумасшедшие», — написал Филиппо на своей странице в X, комментируя данное предложение.

Он считает, что международное сообщество должно прекратить поддержку лидеров, чьи действия, по его убеждению, лишь подливают масла в огонь конфликта. Филиппо также вновь призвал остановить поставки западного оружия Киеву, которые он считает деструктивными и ведущими к дальнейшей эскалации.

Поводом для скандальных заявлений стало недавнее сообщение о том, что администрация Дональда Трампа близка к одобрению передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. В Москве уже отреагировали на эту возможность, предупредив, что такие ракеты, включая их ядерные модификации, способны спровоцировать резкое обострение ситуации.

Ранее Захарова прокомментировала угрозы Зеленского в адрес России.