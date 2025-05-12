Протесты против партии «Альтернатива для Германии» прошли в ФРГ

12 мая более чем в 60 немецких городах прошли масштабные митинги, участники которых настаивали на запрете деятельности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Информацию об этом распространила немецкая газета Tagesspiegel.

В Берлине возле Бранденбургских ворот состоялась одна из ключевых акций протеста. Полиция оценила количество собравшихся примерно в 4 тыс. человек, в то время как организаторы заявили о 7,5 тыс. участников.

По данным издания, аналогичные протестные мероприятия прошли в Мюнхене (около 3 тыс. демонстрантов), Эссене (около 2,5 тыс.), а также в таких городах, как Гамбург, Франкфурт и Кельн. Главным требованием протестующих было немедленное инициирование процедуры запрета партии АдГ.

Организаторы акций утверждали, что деятельность партии представляет серьезную опасность для демократических принципов и прав человека. На транспарантах и плакатах демонстрантов можно было увидеть лозунги: «Расизму нет места», «Остановим фашизм» и «Ненависть — это не точка зрения».

Волна протестов прокатилась после того, как в начале мая Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV) присвоило партии статус правоэкстремистской. По мнению ведомства, в идеологии АдГ преобладает этноцентричное понимание нации, что вступает в противоречие с фундаментальными принципами демократии.

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