Рубио обвинил власти Германии в тирании

Цель этого решения – расширить возможности контроля за организацией. В перспективе партию могут вообще запретить.

Сопредседатели «Альтернативы для Германии» Тино Крупалла и Алиса Вайдель считают, что новый статус стал ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не спешить и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ситуацию, призвал Берлин сменить политический курс.

«Это не демократия – это замаскированная тирания. Что на самом деле экстремизм – так это не популярная АдГ, которая на последних выборах заняла второе место, а убийственная политика открытых границ со стороны истеблишмента, против которой выступает АдГ», – написал он на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось о том, что окружение Трампа предлагает ему варианты давления на Москву.