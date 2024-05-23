Вчера представитель польского дипломатического ведомства Павел Вронский заявил, что Польша рассматривает возможность сбивать российские ракеты посредством польских систем ПВО над территорией Незалежной, но никаких решений по данному вопросу пока не принято. По словам публициста Егора Холмогорова, это свидетельствует о том, что системное движение Киева к поражению от Москвы очевидно уже абсолютно для всех. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в данной ситуации начинаются какие-то угрозы, бесконечные намеки на то, что Вашингтон может разрешить применять свое оружие для ударов по территории России, и что Польша будет своей ПВО прикрывать Западную Украину. На самом деле это всего лишь включение режима балансирования на грани перехода к серьезному конфликту Россия – НАТО, к ядерному конфликту.

По мнению эксперта, в западных странах не осознают, что запускают механизм войны, исходя из того, что якобы они готовы, а Россия — нет. А действительность показывает обратное. Поэтому сегодня Запад может лишь отгрузить Незалежной какой-либо объем оружия, финансов, украсть проценты с российских замороженных активов и передавать Киеву.