Публицист Холмогоров считает, что в прежнем виде зерновая сделка России не нужна
Фото: [©Бурджу Окутан/РИА Новости]
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва продолжает добросовестно исполнять собственные обязательства по международным контрактам по экспорту товаров АПК и удобрений. По словам публициста Егора Холмогорова, в предыдущем виде зерновая сделка нашей стране не нужна. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что Россия имеет возможность обеспечить достаточные поставки зерна на мировой рынок без нее.
Напомним, что зерновая сделка была приостановлена в середине прошлого месяца, поскольку ее условия не выполнялись в связи с позицией Запада.