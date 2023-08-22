Публицист Холмогоров считает, что в прежнем виде зерновая сделка России не нужна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва продолжает добросовестно исполнять собственные обязательства по международным контрактам по экспорту товаров АПК и удобрений. По словам публициста Егора Холмогорова, в предыдущем виде зерновая сделка нашей стране не нужна. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Россия имеет возможность обеспечить достаточные поставки зерна на мировой рынок без нее.

Напомним, что зерновая сделка была приостановлена в середине прошлого месяца, поскольку ее условия не выполнялись в связи с позицией Запада.