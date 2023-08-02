Публицист Лекух спрогнозировал изменения в политике США
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По словам публициста Дмитрия Лекуха, новые обвинения, которые были выдвинуты бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, свидетельствуют о переживаемом страной кризисе. Об этом сообщает радио Sputnik.
Согласно новым обвинениям, Трампу грозит свыше полувека тюремного срока.
Эксперт отметил, что истеблишмент США видит в Трампе серьезную угрозу, что говорит о крайней неустойчивости всей системы.
Он добавил, что в то же время выгораживается семья Байдена, которая была уличена к коррупции.
По мнению Лекуха, все это приводит к выводу, что общественное мнение в Штатах уничтожено, власть забирает его у народа.