Публицист Лекух спрогнозировал изменения в политике США

По словам публициста Дмитрия Лекуха, новые обвинения, которые были выдвинуты бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, свидетельствуют о переживаемом страной кризисе. Об этом сообщает радио Sputnik .

Согласно новым обвинениям, Трампу грозит свыше полувека тюремного срока.

Эксперт отметил, что истеблишмент США видит в Трампе серьезную угрозу, что говорит о крайней неустойчивости всей системы.

Он добавил, что в то же время выгораживается семья Байдена, которая была уличена к коррупции.

По мнению Лекуха, все это приводит к выводу, что общественное мнение в Штатах уничтожено, власть забирает его у народа.