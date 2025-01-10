Пушков: у Трампа нет плана по завершению конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп пока не разработал четкую стратегию урегулирования конфликта на Украине. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Он напомнил, что после победы на выборах республиканец, скорее всего, осознал, что завершить украинский конфликт за 24 часа, как он заявлял в период предвыборной кампании, не удастся в силу сложности и серьезности сложившейся ситуации.

Теперь Трамп говорит, что на поиски решения по Украине потребуется около полугода.

Пушков считает, что после прихода к власти Трамп возьмет ситуацию под контроль, но к этому моменту он все равно должен будет разработать план действий.

«Возможно, обосновавшись в Белом доме и получив в свои руки рычаги управления, он перейдет к более продуманной стратегии. Но есть серьезные сомнения, что сегодня она у него уже имеется», — заключил Пушков.

Ранее сообщалось о том, что Трамп приступил к подготовке встречи с Путиным.