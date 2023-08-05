Пушков заявил о наличии реальной угрозы вынесения приговора Трампу

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о наличии реальной угрозы вынесения приговора экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу после того, как он был обвинен в 37 преступлениях. Об этом сенатор сообщил в своих социальных сетях .

Пушков отметил, что дело Трампа ведет судья афроамериканка. Сенатор также указал на то, что она является «назначенкой» экс-президента Штатов Барака Обамы и принадлежит «к стану ультралевых либералов». Он предположил, что и присяжные в суде могут быть набраны из тех же кругов.

«Они ненавидят его», – подчеркнул Пушков.

Пушков также указал на слова американского сенатора Теда Круза, заявившего, что для них не имеют значения законы. Пушков отметил, что даже сам Круз убежден, что Трамп по итогу вызовет очень большую неприязнь у всего зала суда.