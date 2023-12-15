Лидеры государств-членов Евросоюза демонстрируют психоз вместо рациональности при обсуждении вопросов, связанных с Украиной. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях .

Там Пушков заявил, что в данный момент можно видеть, как воплощается в реальность прогноз о том, что Украина превратится в предмет раскола для Евросоюза. Российский сенатор подчеркнул, что в данный момент этим вопросом обеспокоилось шведское правительство.

Он также заявил о том, что в ближайшее время Украину не примут в состав Евросоюза, так как это было очень дорого стоить странам Европы. По словам сенатора, Украина принесет в блок военные действия и свое бедствующее положение, что дорого обойдется союзу.

Пушков выразил мнение, что власти Европы действуют вопреки здравому смыслу. Он заявил, что руководство Евросоюза пытается перекрыть все рациональные возражения своим нагнетанием психоза вокруг темы приема Украины в состав.