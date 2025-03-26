Путин дополнил знаменитый афоризм Александра III о союзниках России

В числе союзников России находятся не только армия и флот, но и такие сферы культуры, как кинематограф и музыка. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время Совета по культуре и искусству, что прошел в минувший вторник, 25 марта, в режиме онлайн-конференции.

Таким образом, нынешний глава российского государства дополнил знаменитое высказывание своего далекого предшественника, самодержца всероссийского Александра III, утверждавшего, как известно, что у России только два союзника — армия и флот.

«У России не только армия, флот. И литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Ну и многие другие виды искусства… Конечно, это все союзники нашей страны», — сказал Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что достаточно посмотреть фильмы о войне, чтобы понять это.

Кроме того, президент упомянул о симфонии Шостаковича, посвященной блокаде Ленинграда. По мнению главы государства, музыка также является одним из существующих союзников России.

Ранее Путин ответил на вопрос писателя Прилепина о ротации военных РФ в зоне СВО.