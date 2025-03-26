Путин ответил на вопрос Прилепина о ротации военных РФ в зоне СВО

Писатель Захар Прилепин, который присутствовал на встрече, сказал, что вопрос о ротации военных в зоне специальной военной операции является наиболее острым для их семей. Особенно это касается тех, кто отправился на фронт в самом начале.

Как отметил Владимир Путин, Министерство обороны, безусловно, занимается этим вопросом. Проблема обновления состава военнослужащих является актуальной.

«Министерство обороны над эти думает, конечно, этот вопрос (вопрос ротации военнослужащих. — Прим.ред.) стоит остро, безусловно, его не забываем, но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», — сказал глава государства, отвечая Прилепину.

2 марта президент Владимир Путин провел встречу в одном из командных пунктов, расположенных в Курской области.

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, доложил президенту о том, что в ходе наступления российские войска освободили более 1100 кв. км территории в приграничной зоне Курской области. Это составляет более 86% от территории, которую ранее контролировал противник.

Герасимов также отметил, что украинские солдаты массово сдаются, осознавая безнадёжность своего положения на курском направлении. В результате российские военные взяли в плен 430 украинских боевиков. Глава Генштаба добавил, что украинские военные формирования в Курской области находятся в окружении и их постепенно уничтожают.