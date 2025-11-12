Путин и Токаев подписали историческую декларацию: Казахстан и Россия переходят на новый уровень союзничества

Россия и Казахстан совершили стратегический прорыв в двусторонних отношениях. По итогам переговоров в Кремле лидеры двух стран подписали декларацию о переходе на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился знаковым дипломатическим событием. После продолжительных переговоров с Владимиром Путиным в Кремле была подписана Декларация, кардинально меняющая формат взаимодействия между двумя странами. Отныне отношения официально переходят на качественно новый уровень — всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Этот шаг свидетельствует о глубокой взаимной заинтересованности Москвы и Астаны в укреплении интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Двухдневный государственный визит Токаева и подписание столь значимого документа проходили в рамках официальной церемонии с участием делегаций обеих стран. Новая декларация закладывает прочный фундамент для долгосрочного сотрудничества по ключевым направлениям, включая экономику, безопасность и культурно-гуманитарные связи.

