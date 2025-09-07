Путин на саммите ШОС дал премьеру Моди порулить в президентском «Аурусе»

На прошедшем на этой неделе саммите ШОС в Китае президент России Владимир Путин уступил премьер-министру Индии Нарендре Моди свое место в автомобиле "Аурус" по дороге к месту двусторонней встречи. Об этом сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин, опубликовав соответствующее видео в своем Телеграм-канале.

Пока дверь лимузина российского лидера не закрылась, сопровождающий индийского премьер-министра попросил сделать снимок "для истории". На фотографии видно, как Моди с любопытством изучает интерьер салона машины Путина.

С места проведения саммита ШОС лидеры отправились в резиденцию в отеле Ritz-Carlton на автомобиле «Аурус». Кортеж подъехал к зданию, а сопровождающие вошли в отель, но лидеры предпочли продолжить беседу наедине в машине. Их встреча длилась около часа.

Моди сообщил, что обсудил с Путиным вопросы взаимодействия в экономике, финансах и энергетике. Он охарактеризовал встречу как весьма успешную.