Путин: РФ готова к переговорам с Украиной

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости заявил о готовности России к переговорам с Украиной при условии, если Киев будет заинтересован реально решить проблему, а не взять паузу для перевооружения.

Президент отметил, что Россия всегда заинтересована в том, чтобы все конфликты решались исключительно мирным способом. Урегулировать конфликт с Украиной мирным способом особенно важно для Кремля. Россия готова к переговорам, но важно помнить, что любые договоренности не должны негативно отражаться на РФ, нарушать ее суверенность и безопасность.

Владимир Путин предупредил, что ему известны различные способы манипулирования. Российский лидер назвал их «морковками», которые Украина начнет показывать, когда захочет ввести всех в заблуждение и взять паузу для перевооружения и укрепления армии.

«Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому. Мы этого хотим. Но это должен быть серьезный разговор с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны. В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России, Российской Федерации. Мы из этого будем исходить», — рассказала президент РФ Владимир Путин.

Напомним, на данный момент переговоры невозможны. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил законопроект, который запрещает любые переговоры с Россией. Эксперты Foreign Affairs подсказали Владимиру Зеленскому в опубликованном материале, как обойти запрет на переговоры с РФ так, чтобы народ не усомнился в решительности своего президента, а Россия поняла, что Киев реально хочет мира.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что РФ технически готова к потенциальному ядерному противостоянию.