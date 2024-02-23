Путин назвал две единственные гарантии безопасности России

Президент Владимир Путин в своем поздравлении гражданам страны объяснил, что является для России гарантией безопасности в нынешнее непростое время.

По словам главы государства, слагаемые свободного суверенного развития России являются высокая боеготовность ее армии и флота.

«В современном мире немало тревожных вызовов и рисков, и потому мощный потенциал, высокая боеготовность нашей армии и флота - это гарантия безопасности России, ее свободного суверенного развития», — сказал Путин в поздравлении с Днем защитника отечества.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обратился к российским гражданам, поздравив жителей страны с праздником Днем защитника отечества. Глава государства напомнил, что эта дата давно стала по истине народной и широко отмечаемой в России.

Особые слова благодарности Путин обратил все тем, кто прошел воинскую службу, а также в настоящее время стоит на страже родины.