Путин назвал геноцид армян одной из самых страшных трагедий XX века

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам памятных мероприятий, посвященных 111-й годовщине геноцида армянского народа. В своем послании глава государства подчеркнул, что эта трагедия, унесшая жизни сотен тысяч людей, стала одним из самых страшных уроков XX века и наглядно продемонстрировала, к каким катастрофическим последствиям приводит разжигание межнациональной и религиозной розни, передает РИА Новости .

«Сегодня мы склоняем головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армянского народа — одной из самых страшных трагедий XX столетия. Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и поселков, потрясла весь цивилизованный мир, а ее катастрофические последствия убедительно показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия», — говорится в послании.

Путин напомнил, что позиция России по данному вопросу остается неизменной на протяжении более века. Уже в мае 1915 года Россия, Великобритания и Франция в совместной декларации охарактеризовали насилие над армянским народом как преступление против человечества и цивилизации. Позднее, в 1995 году, Государственная Дума РФ приняла официальное заявление, осуждающее геноцид армян 1915–1922 годов на их исторической родине — в Западной Армении.

По данным историков, в результате преследований, осуществлявшихся Османской империей, были убиты более полутора миллионов армян. На сегодняшний день факт геноцида официально признан 23 государствами мира, а также Европейским парламентом и Всемирным советом церквей.